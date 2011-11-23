Пожежа електропоїзда на станції Триліси викликана спрацьованістю приміського рухомого складу

Задимлення електроустаткування в кабіні машиніста в останньому вагоні електропоїзда №6212 сполученням Козятин-Фастів Південно-Західної залізниці 22 листопада на станції Триліси викликане спрацьованістю приміського рухомого складу.

Як повідомляє УНІАН Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», задимлення виникло о 22.35. Локомотивна бригада відразу евакуювала єдиного пасажира, який їхав у цьому вагоні, і задіяла всі засоби пожежегасіння, що були в електропоїзді.

Силами локомотивної бригади ліквідувати задимлення не вдалося, тому зі станції Кожанка було викликано пожежний потяг. Вагон, в якому виникло задимлення, було відчеплено від поїзду.

Повністю ліквідувати пожежу працівникам пожежного потягу вдалося о 23:59.

Загиблих і травмованих немає.

Залізничний рух відновлено.

Причина пожежі в даний час встановлюється.

Через цю подію сталася затримка в русі пасажирських і вантажних поїздів на якийсь час - від півгодини до двох годин.

Як відзначає прес-служба, вагон електропоїзда ЕР-9М було випущено в 1978 році, й він має пробіг 5,421 млн. км. Різними видами ремонту його було капітально відремонтовано в 2008 році при граничному терміні служби 28 років.