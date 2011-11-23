Середня заповнюваність електрички Київ-Житомир за 3 місяці зросла до 45%

Середня заповнюваність електрички Київ-Житомир за три місяці роботи маршруту склала 45%.

Як повідомляє УНІАН державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», в перші тижні курсування електропоїзда середня заповнюваність становила 16%. На сьогодні вона в окремі дні становить 80%.

Усього за три місяці послугами електрички на маршруті Київ-Житомир скористалося 18,8 тис. пасажирів.

Запуск електропоїзда підвищеного комфорту за маршрутом Київ-Житомир у серпні 2011 року став можливим після електрифікації залізниці Фастів-Житомир завдовжки 101 км. Досі пряме залізничне сполучення на лінії Київ - Фастів - Житомир було відсутнє, а всі перевезення між Києвом і Житомиром здійснювали автобуси і маршрутки.

Час маршруту в дорозі - 1,5-2 години, довжина маршруту — 130 км.

Довжина маршруту електропоїзда становить 165 км, час у дорозі - 1 година 50 хвилин. «Електропоїзд дає пасажирам можливість доїхати не до околиці столиці, а до центрального залізничного вокзалу, де можна скористатися всіма видами громадського транспорту», - зазначають в «Укрзалізниці».

Електропоїзд підвищеного комфорту виконує два рейси на день за маршрутом Житомир — Київ і один рейс на день за маршрутом Київ — Житомир, окрім вівторка і середи. На лінії працює електропоїзд ЕПЛ9Т виробництва ПАТ «Луганськтепловоз» у складі восьми вагонів.