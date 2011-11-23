Київське метро до Євро-2012 оновлять 100 новими вагонами

До початку Євро-2012 рухомий склад Київського метрополітену загалом буде оновлений 100 новими вагонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сьогодні на прес-конференції на тему: «Що отримає Київ від Євро-2012».

“До кінця року отримаємо за 2009–2011 роки 100 нових вагонів метрополітену”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, розповідаючи про стан закупівель та оновлення міського пасажирського транспорту в ході підготовки до чемпіонату з футболу.

Він нагадав, що Київ отримав кредит ЄБРР в обсязі 58 млн. євро на придбання нового пасажирського транспорту. За ці кошти передбачено закупити у 2011-2012 роках і отримати до проведення Євро 185 автобусів великої та надвеликої місткості, 140 тролейбусів великої та надвеликої місткості. Конкурс проводить і закуповує ЄБРР.

“На цей момент працюють 33 нових тролейбуси, 15 автобусів і 20 трамваїв. Ще до кінця року 33 автобуси, 20 тролейбусів отримаємо”, - відзначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його інформацією, в першому кварталі наступного року місто також отримає нові трамваї, кількість яких не уточнювалась заступником голови КМДА. На це буде витрачено і кошти кредиту ЄБРР і 80 млн. грн. коштів держбюджету.