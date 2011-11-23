У Чернігівській області перевезення вантажів зросли на 3%, пасажирів - знизилися на 16%

У Чернігівській області вантажний транспорт у січні-жовтні 2011 року доставив замовникам 1985,5 тис. т вантажів, що на 3% більше рівня січня-жовтня минулого року.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, вантажообіг зріс на 4,6% і становив 919,7 млн. т/км.

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезли 1924,2 тис. т вантажів, вантажообіг виконано в обсязі 919 млн. т/км. Це, відповідно, на 6,2% і 12,2% більше, ніж у січні-жовтні 2010 року. Частка перевезених вантажів та вантажообігу, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 74,9% і 85,7% від загального обсягу.

Пасажирський транспорт області протягом січня-жовтня 2011 перевіз 87,1 млн. пасажирів, що складає 83,9% до відповідного рівня минулого року.

Пасажирообіг виконано в обсязі 758,3 млн. пас./км (88,6%). Пасажирський автотранспорт, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевіз 58,5 млн. пасажирів (81,9% до січня-жовтня 2010 року). Обсяг виконаного паса жирообігу склав 629,3 млн. пас./км (88,7%).

Послугами автотранспортних підприємств скористалися 34,7 млн. пасажирів (67,3% до січня-жовтня 2010 року). Обсяг виконаного пасажирообігу скоротився на 24,5% і становив 333,7 млн. пас./км. Обсяг пасажирських перевезень та пасажиробігу, виконані автотранспортом фізичних осіб-підприємців, зросли на 20% і 10,6% відповідно. Їх частка в загальному обсязі перевезень становила 40,7%, у виконаному пасажирообігу - 47%. Обсяг пасажирських перевезень, виконаних тролейбусним транспортом, скоротився на 11,8%, у тому числі з платним проїздом - на 9,8%.