Директором з управління персоналом «МТС Україна» призначена Бережна
Директором з управління персоналом оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» призначена Ольга БЕРЕЖНА.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
О.БЕРЕЖНА буде відповідати за реалізацію політики управління персоналом в рамках стратегії групи компаній МТС з урахуванням потенціалу українського ринку телекомунікацій.
О.БЕРЕЖНА керувала HR-функціями у великих українських та міжнародних компаніях і реалізувала ряд комплексних проектів у сфері управління персоналом в компаніях «Телесистеми України», «ТЕРРА ФУД», «САН ІнБев Україна».
Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,99 млн. абонентів. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. гривень.
«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).