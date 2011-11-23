ПЗ застрахувала здоров'я своїх пенсіонерів

Придніпровська залізниця (ПЗ) в рамках програми добровільного медичного страхування від компанії «Нафтогазстрах» застрахувала близько 33 тисяч ветеранів та пенсіонерів магістралі.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Щомісячні страхові платежі залізниці становлять 823,4 тис. грн.

Робота зі страхування пенсіонерів Придніпровської залізниці триває.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна мережа шляху Придніпровської залізниці складає більше 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів. Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія. Статутний фонд ПЗ - 3 млрд. 334 млн. 371 тис. грн.

ТДВ "Страхова компанія «Нафтогазстрах» працює на страховому ринку з 1995 року.

СК «Нафтогазстрах» обслуговує за Програмами добровільного медичного страхування працівників Донецької, Південної, Придніпровської та Південно-Західної залізниць.

Представництва ТДВ СК «Нафтогазстрах» функціонують в 7 регіонах України: Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сумах та Харкові