З повітряними суднами України в жовтні сталося 6 подій та інцидентів

У жовтні 2011 року з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося шість авіаційних подій та інцидентів, зокрема два серйозних.

Як сказано в повідомленні Державної авіаційної служби, переданому агентству УНІАН, з цивільними повітряними суднами іноземних компаній сталося три інциденти.

Крім того, сталася одна катастрофа з приватним мотодельтапланом, не внесеним до реєстру цивільних повітряних суден, яка призвела до загибелі пілота.

Зокрема, серйозний інцидент стався 7 жовтня при виконанні рейсу Бориспіль-Одеса авіакомпанії «Аеросвіт» (технічний чинник) і 14 жовтня при виконанні рейсу Бориспіль-Алмати авіакомпанії «Донбасаеро» (технічний чинник).

Інциденти сталися 6 жовтня при виконанні рейсу Бориспіль-Афіни авіакомпанії «Україна» (людський чинник - служби забезпечення польотів), 11 жовтня при виконанні рейсу Бориспіль-Дніпропетровськ авіакомпанії «Аеросвіт» (зіткнення літака з птахом), 25 жовтня при виконанні рейсу Бориспіль-Тегеран авіакомпанії «Буковина», 30 жовтня при виконанні рейсу Донецьк-Хургада авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (технічний чинник).

Крім того, 15 жовтня в аеропорту Амман (Йорданія) при підготовці до польоту працівниками аеропорту було пошкоджено літак авіакомпанії «Авіатранс К».

Декілька подій сталося з літаками іноземних авіакомпаній - 15 жовтня при виконанні рейсу Сімферополь–Санкт-Петербург на літаку авіакомпанії «Росія» (зіткнення з птахом), 19 жовтня при виконанні рейсу Сімферополь-Полтава на літаку грецької авіакомпанії Sky Wings Airlines, 19 жовтня при виконанні рейсу Хургада–Санкт-Петербург на літаку авіакомпанії «Росія».

Катастрофа, яка закінчилася загибеллю пілота, сталася 22 жовтня при виконанні польотів на мотодельтаплані саморобної конструкції в районі села Качанів Полтавської області. За інформацією Державіаслужби, власник судна, який керував ним, не справився з управлінням, і повітряне судно зіткнулося із землею.

«Політ виконувався вперше після придбання повітряного судна. До цього власник мотодельтаплану не мав практичної підготовки і досвіду керування повітряними суднами», - сказано в повідомленні Державіаслужби.