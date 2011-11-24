Одеська залізниця назвала переможців конкурсу “Кращий працівник ОЗ”

Одеська залізниця назвала 22-х переможців щорічного конкурсу "Кращий працівник ОЗ".

Як повідомляє ОЗ, переможці отримали Почесні дипломи і грошові премії. Кандидати для участі в конкурсі "Кращий працівник ОЗ" обираються за ініціативою адміністрації трудового колективу і профспілкової організації підрозділу, де працює конкурсант.

У конкурсі беруть участь залізничники, які мають безперервний стаж роботи на залізниці не менше 10 років і не менше трьох років працюють за фахом, які підвищують продуктивність праці і кваліфікацію.