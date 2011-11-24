Служба воєнізованої охорони ПЗЗ від початку року розкрила і попередила 159 краж

Служба воєнізованої охорони ПЗЗ в січні-жовтні 2011 року розкрила і попередила 159 крадіжок на суму понад 400 тис. грн.

Як повідомляє ПЗЗ, за ці злочини були затримані 222 людини.

ПЗЗ постійно проводить спеціальні рейди на об'єктах залізничного транспорту і роз'яснювально-профілактичну роботу серед населення з метою попередження скоювання злочинів.

"Південно-західна магістраль попереджає, що розкрадання майна і матеріальних цінностей залізниці є несанкціонованим втручанням в роботу залізничного транспорту, за що передбачена карна відповідальність. Злочинні дії правопорушників спрямовані на запобігання безпечному руху потягів. Це може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій і до нещасних випадків", - сказано у повідомленні ПЗЗ.