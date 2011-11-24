«Бориспіль» до Євро-2012 придбає обладнання для посадки/висадки інвалідів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" планує до Євро-2012 придбати декілька амбуліфтів - спеціальних транспортних засобів для посадки/висадки пасажирів з інвалідністю чи не здатних самостійно пересуватися по трапу літака.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, на сьогодні в аеропорту працює один амбуліфт.

За словами начальника аеровокзального комплексу аеропорту "Бориспіль" Сергія ГОМБОЛЕВСЬКОГО, обслуговуванням пасажирів з обмеженими фізичними можливостями в "Борисполі" займається спеціально підготовлений персонал. При цьому ця категорія пасажирів обслуговується поза чергою.

"У нас було створено підрозділ, який займається обслуговуванням пасажирів-інвалідів. З цією метою створена група, яка налічує 15 осіб і працює цілодобово", - повідомив С. ГОМБОЛЕВСЬКИЙ.

За його словами, аеропорт відповідає усім міжнародним і національним стандартам щодо обслуговування інвалідів і пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та має усе необхідне для цього устаткування.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - найбільший аеропорт України. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, які проходять з Азії в Європу, Америку і у зворотному напрямку і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту "Бориспіль" близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.