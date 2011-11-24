Судоремонтні заводи та ВМС спільно визначать шляхи відновлення військового судоремонту

Конкретні шляхи відновлення військового судноремонту будуть напрацьовані спільною робочою групою у складі представників командування Військово-морських Сил Збройних Сил України і провідних суднобудівельних і судноремонтних підприємств України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі командування українських ВМС, таке рішення прийняли учасники "круглого столу", що відбувся в командуванні флоту 22 листопада.

Ця робоча група, яку очолить представник ВМС, повинна систематизувати проблемні питання і через місяць, на аналогічному "круглому столі", запропонувати конкретні напрацювання, що саме зацікавленим сторонам треба зробити для вирішення проблемних питань, у тому числі визначити пропозиції щодо внесення змін до законодавства і т. п.

Головуючий на "круглому столі" командувач українськими ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ, зокрема, зазначив, що перехід від планової до ринкової економіки для підприємств суднобудівельної і судноремонтної галузі пройшов хворобливо, викликав критично небезпечне скорочення науково-виробничого потенціалу, що об'єктивно не могло не позначитися на військовому судноремонті. Проте, за його словами, аналізуючи результати роботи галузі за останні роки, можна зробити висновок, що не усе втрачено, суднобудування і судноремонт зберегли здатність до оновлення накопиченого виробничого, науково-технічного і кадрового потенціалу, є підприємства і організації, здатні забезпечувати реалізацію повного життєвого циклу суден і кораблів (розробку технологій, проектування, виробництво, випробування і тому подібне). "Сьогодні Військово-морські Сили України як ніколи зацікавлені у виробничих потужностях і інтелектуальному потенціалі очолюваних вами (звертаючись до керівників заводів) підприємств". Як додав В. МАКСИМОВ, у нових економічних умовах керівництво і держави, і оборонного відомства приділяє велику увагу питанням судноремонту. "Тільки цього року український флот здійснив 6 докових ремонтів кораблів, не кажучи про інші види ремонту. І якщо минулого року ми робили окремі ремонти, ремонти вузлів і механізмів, то в поточному році здійснюється комплексна робота, ми міняємо стратегічні підходи до ремонту кораблів - від підтримки до повного відновлення їх бойового потенціалу" - сказав командувач.

Він підкреслив, що останнім часом в цій роботі виник збій, причому "кошти на ремонт у військового відомства є, а власне виконання ремонту, на жаль, не на бажаному рівні".

Директори підприємств підтвердили готовність заводів брати участь в конкурсах, працювати спільно з флотом заради відновлення можливостей забезпечувати життєвий цикл кораблів і суден, спільними зусиллями відновити військовий сегмент у судноремонтній галузі України, повідомили в прес-центрі.

У командуванні українських ВМС додали, що флот, зокрема, планує у 2012 році провести комплексний ремонт 2-3 кораблів водотоннажністю до 4 тис. тонн.