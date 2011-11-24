“Авліта” інвестує 4,5 млн. грн. у модернізацію колії на станції «Інженерна»

Стівідорна компанія "Авліта" інвестує 4,5 млн. грн. в модернізацію ділянки під'їзного шляху на станції "Інженерна", яка стане першим етапом трьохетапного плану розвитку власної інфраструктури.

Як повідомили УНІАН в компанії, роботи з модернізації під'їзного шляху станції "Інженерна" почнуться в грудні 2011 року і продовжаться 6 місяців. Підрядником на конкурсній основі вибрана спеціалізована організація ТОВ "СМУ "Стальтранс" (м. Запоріжжя).

Реконструкція під'їзного шляху дозволить подавати на станцію "Інженерна" магістральним тепловозом 2ТЕ-116 по 30 вагонів в подачі, що на 10 більше, ніж нині.

На другому етапі "Авліта" планує обладнати станційні і внутрішньоплощадкові залізничні колії системою централізації і блокування (СЦБ) ділянки шляху ст. "Мекензієві гори" - ст. "Інженерна" для оптимізації логістичних процесів.

На третьому етапі планується реконструкція колійного господарства, розвиток інженерного парку і подовження колій на станції "Мекензієві гори", що збільшить переробну здатність станції до 300 вагонів на добу.

"Стратегічна мета "Авліти" - збільшення об'єму оброблюваних вантажів з 4,5 до 6,5 млн. тонн на рік. Реалізація проекту дозволить у 1,5 разу збільшити пропускну спроможність ділянки залізниці "Мекензієві гори" - "Авліта" до 300 вагонів на добу і збільшити об'єм вантажів на 2 млн. тонн", - зазначив в.о. генерального директора АТ "СК "Авліта" Сергій ПОСОХОВ.

Довідка УНІАН. АТ "Стівідорна компанія "Авліта" має в розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої цілорічно Севастопольської бухти. Спеціалізація "Авліти" - перевалка металопродукції і зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі з усіх видів транспорту на морський. Загальна річна пропускна спроможність перевантажувального комплексу складає до 4,5 млн. тонн вантажів, з яких 2 млн. тонн доводиться на металопродукцію і 2,5 млн. тонн, - на зерно. Підприємство оперує зерновим терміналом місткістю 170 тис. тонн одноразового зберігання. Продуктивність станції прийому зерна із залізничних вагонів - 1200 тонн на годину, з автотранспорту - 300 тонн на годину. Продуктивність вантаження судна складає до 2400 тонн на годину. Перевалочні потужності включають 15 кранів, у тому числі 5 причальних портальних кранів "Liebherr" і "Gottwald" останнього покоління.

100% акцій АТ "СК "Авліта" належить "СКМ" (Систем Кепітал Менеджмент).

Стратегічне управління АТ "СК "Авліта" здійснює ТОВ "Портінвест" - портовий холдинг СКМ.