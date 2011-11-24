Закон про морпорти дозволить зупинити корупцію у портовій галузі – Мінінфраструктури

Реалізація Закону "Про морські порти України" дозволить знизити рівень корупції у портовій галузі країни. Таку думку у коментарі УНІАН висловив директор департаменту державної політики у сфері морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури Володимир СЕВРЮКОВ.

"Я думаю, що ухвалення закону приведе до зниження корупції, і цьому прикладом є висновки Американської торгової палати і спілкування з представниками німецького посольства", - сказав він.

Зокрема, як приклад В. СЕВРЮКОВ зазначив, що американський холдинг Royal Caribbean International, який виявив зацікавленість в інвестуванні у розвиток Ялтинського і Севастопольського морпортів, надав міністерству своє бачення співпраці, яка повністю співпадає з ідеями, закладеними в законі про морпорти.

Водночас, він сказав, що реформи у портовій галузі побоюються ті, хто звик наживатися на корупції, користуючись відсутністю єдиних правил роботи для усіх учасників ринку.

За його словами, зараз робота в галузі ускладнена двоякими трактуваннями деяких положень, що враховано в новому законі.

"У нас на сьогодні в портовому господарстві є деякі двоякі тлумачення. Є нюанси, які роблять лазівки для використання не правового поля. Саме це закон вирішує. Там, де закон чіткіше фіксує стосунки держави і бізнесу, там менше можливості корупції", - пояснив В. СЕВРЮКОВ.

При цьому представник міністерства додав, що ухвалення закону вже є запізнілим як мінімум на 8 років. "Ми втратили дуже багато часу, у результаті, якщо ви подивитеся логістику і рух вантажопотоків, які були споконвічно українськими, вони почали відходити", - сказав він.

В. СЕВРЮКОВ висловив сподівання на те, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підпише проголосований парламентом закон.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про морські порти України" 3 листопада ц.р. На підпис Президентові Закон переданий 15 листопада.

Довідка УНІАН. В Україні є 18 морських торгових портів: Чорноморські порти (Одеський, Іллічівський, Південний, Ренійський, Усть-дунайський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, Миколаївський, Порт Октябрьск, Скадовський, Херсонський); Кримські порти (Євпаторійський, Ялтинський Керченський, Севастопольський, Феодосія); порти Азовського моря (Бердянський, Маріупольський). А також морські рибні порти України (Іллічівський, Керченський, Маріупольський, Севастопольський). Крім того, в Україні 11 річкових портів (Київський, Чернігівський, Херсонський, Миколаївський, Дніпропетровський, Запорізький, Дніпродзержинський, Нікопольський, Кременчуцький, Новокаховський, Черкаський).