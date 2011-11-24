Мінінфраструктури планує змінити правила оплати міжнародних квитків

Міністерство інфраструктури планує на 568 млн. грн. зменшити субсидування пасажирських залізничних перевезень за рахунок вантажних, прив'язавши вартість перевезення до курсу швейцарського франка і євро до гривні на день оплати.

Така пропозиція є в проекті наказу Мінінфраструктури про затвердження змін до Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міжнародному сполученні Схід - Захід і Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом в міжнародному сполученні.

"Введення наказу зменшить перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних на 568 млн. грн., збільшить податкові надходження до державного бюджету майже на 254 млн. грн. і знизить валютні ризики", - повідомляє Мінінфраструктури.

Довідка УНІАН. Нині під час оформлення міжнародних квитків застосовується курс швейцарського франка або євро до гривни, оприлюднений в передостанній день кожного місяця.

За даними Мінінфраструктури, перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2010 році склало 5,7 млрд. грн., за підсумками 2011 року складе 6,8 млрд. грн.