Для проїзду у міській електричці запровадять жетони та безконтактні квитки

Влада Києва планує запровадити до кінця року жетони та безконтактні проїзні квитки для проїзду у міській електричці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, після інспекційної поїздки голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що до середини грудня у міській електричці запрацює квиток, який діятиме на усіх станціях незалежно від того, де його придбано. А також розповів про плани запровадити до кінця року жетони для проїзду у міській електричці та безконтактні проїзні квитки на один місяць та на певну кількість поїздок.

«Із нового року кожен киянин зможе обрати для себе найбільш зручний спосіб оплати проїзду у міській електричці: квиток, жетон, місячний проїзний чи проїзний на певну кількість поїздок», – цитує прес-служба слова О.ПОПОВА.