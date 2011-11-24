Третину напряму прискореного руху Львів-Донецьк займають криві ділянки - УЗ

Третину експлуатаційної довжини шляхів напряму прискореного руху поїздів Київ-Львів і Київ-Донецьк займають криві ділянки, які обмежують швидкість руху.

Як повідомили УНІАН у Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», зокрема, загалом у сполученні Київ-Коростень-Шепетівка-Здолбунів-Львів та Київ-Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова-Донецьк криві ділянки займають 585 км шляхів. При цьому на українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1 тис. метрів, тоді як лише криві із радіусом понад 1200 метрів дозволяють пристосувати колію до прискореного руху. У результаті на кожній кривій машиніст повинен знижувати швидкість зі 160 км/год до 80 км/год.

Пристосувати криві українських залізниць до швидкісного руху дозволило переоблаштування кривих з підвищенням зовнішньої рейки, і забезпечення таким чином безпеки при різких поворотах поїздів на великій швидкості.

Водночас, три криві на ділянках Здолбунів-Львів і Лозова-Донецьк залізничникам доведеться випрямити.

«Щоб випрямити криву з радіусом від 400 до 800 метрів, потрібно близько 20 млн. грн. тільки на одну криву. Для цього необхідно міняти вісь колії, зсувати її убік, відсипати нове земляне полотно", - зазначив головний інженер головного колійного господарства «Укрзалізниці» Василь ЯКОВЛЄВ.

За інформацією «Укрзалізниці», у країнах, де забезпечується швидкісний (до 200 км/год) і високошвидкісний рух (понад 200 км/год), будувалися спеціальні колії без кривих, або з їх великим радіусом, як, наприклад, у Японії. У Польщі на напрямках Варшава-Краків і Краків-Познань повна реконструкція ділянок здійснювалася за фінансової допомоги Євросоюзу”. Водночас, у РФ де прискорений рух упроваджувався на напрямі Москва-Нижній Новгород по діючій колії, фахівці прийшли висновку про неможливість забезпечити по ній швидкість більше за 160км\\ год.

Довідка УНІАН. Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямах укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» - на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюківській вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзда локомотивної тяги.