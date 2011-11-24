УЗ відібрала 65 студентів зі знанням англійської мови для роботи під час Євро-2012
17:45, 24 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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«Укрзалізниця» за підсумками конкурсу з відбору студентів вищих навчальних закладів відібрала 65 студентів зі знанням англійської мови для роботи в поїздах Донецької залізниці під час Євро-2012.
Як повідомляє Донецька залізниця, 64 відібраних студентів навчаються в Донецькому інституті залізничного транспорту, один студент - в Українській держакадемії залізничного транспорту (Харків).
Серед переможців конкурсу 31 дівчина та 34 юнаки.
Всі відібрані студенти під час чемпіонату Євро-2012 будуть працювати в поїздах провідниками.
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