УЗ відібрала 65 студентів зі знанням англійської мови для роботи під час Євро-2012

«Укрзалізниця» за підсумками конкурсу з відбору студентів вищих навчальних закладів відібрала 65 студентів зі знанням англійської мови для роботи в поїздах Донецької залізниці під час Євро-2012.

Як повідомляє Донецька залізниця, 64 відібраних студентів навчаються в Донецькому інституті залізничного транспорту, один студент - в Українській держакадемії залізничного транспорту (Харків).

Серед переможців конкурсу 31 дівчина та 34 юнаки.

Всі відібрані студенти під час чемпіонату Євро-2012 будуть працювати в поїздах провідниками.