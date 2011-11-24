"АероСвіт" збільшив перевезення вантажів і пошти на 38%

Авіакомпанія "АероСвіт" у січні-жовтні 2011 року збільшила перевезення вантажів і пошти на 38% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 9,5 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН у компанії, транзитний вантажопотік на рейсах "АероСвіту" збільшився на 72% - до 2 тис. тонн, відправлення пошти за 10 місяців збільшилися на 45%.

Найвищі темпи зростання вантажних перевезень зафіксовано на маршрутах до країн СНД, Балтії і до Грузії.

“У січні-жовтні 2011 року вантажопотоки до пунктів нових незалежних держав утричі перевищили показники минулого року”, - зазначає “АероСвіт”.

За інформацією компанії, збільшенню обсягів перевезення вантажів сприяв розвиток маршрутної мережі "АероСвіту", а також скорочення часу обробки вантажів при стиковці рейсів у "Борисполі".

Також у компанії повідомили, що у листопаді 2011 року "АероСвіт" упровадив систему CargoSpot, яка дозволяє ефективно управляти перевезенням вантажів по всій маршрутній мережі "АероСвіту" на всіх виробничих етапах, починаючи від взаємодії з клієнтом і агентами з продажу, і завершуючи доставкою вантажу до пункту призначення.

Нагадаємо, що за 10 місяців 2011 року авіакомпанія "АероСвіт" збільшила перевезення пасажирів на 73% - до 2,4 млн. пасажирів. Коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на регулярних рейсах "АероСвіту" зріс з 69,5% у січні-жовтні 2010 року до 72% у поточному році.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, а також спільно з авіакомпаніями-партнерами доставляє пасажирів до регіональних адміністративних центрів України.

У 2011 році "АероСвіт" у півтора разу збільшив власний флот – до 26 літаків виробництва компанії Boeing, включаючи вісім далекомагістральних Boeing 767 і вісімнадцять середньомагістральних Boeing 737. Крім цього "АероСвіт" використовує повітряні судна перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.