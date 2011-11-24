Уряд має намір побудувати дорогу першої категорії між Одесою, Херсоном і Миколаєвом.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сьогодні під час робочої поїздки до Одеської області заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Найголовніше - поєднати три обласні центри: Одесу, Херсон і Миколаїв. Це одна дорога - від Рені до кордонів із Російською Федерацією, далі - у напрямку Каспійського моря, - сказав він. - Найважливіше: три обласні центри повинні мати дорогу першої категорії. Над цим зараз ведеться активна робота».

За словами віце-прем`єр-міністра, до весни 2012 року будуть визначені терміни й джерела фінансування будівництва цієї дороги.