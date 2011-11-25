Українські посвідчення екзаменатора льотної діяльності відповідатимуть європейським вимогам

Українські посвідчення екзаменатора льотної діяльності будуть приведені у відповідність з прийнятими в Євросоюзі Загальними Авіаційними Вимогами JAR - FCL 1, 2, 3, 4 "Видача посвідчень льотному екіпажу".

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідний проект наказу розробила Державна авіаційна служба України.

Проект наказу встановлює єдині вимоги до посвідчень екзаменатора льотної діяльності, які таким чином визнаватимуть в країнах Європейського Союзу. Процедура видачі і форма посвідчення екзаменатора буде приведена у відповідність з вимогами EASA (JAA).

На сьогодні під час видачі посвідчень екзаменаторам льотної діяльності в Україні і країнах Європи застосовують різні специфікації JAR - FCL.