Київ вирішив продовжити та модернізувати трамвайну лінію на Троєщині

Трамвайна лінія на житловому масиві Троєщина буде реконструйована і добудована.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, яке підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з прийнятим рішенням, після реконструкції трамвайна лінія працюватиме в режимі легкого рейкового транспорту від вулиці Милославської до пересадкового вузла на міську кільцеву електричку. Таким чином, передбачено удосконалити дорожньо-транспортний рух на Троєщині і забезпечити зручний маршрут до станцій міської електрички.

У КМДА зазначають, що один з напрямків розвитку мережі громадського транспорту на Троєщині - це розвиток так званого легкого метро.

Істотно поліпшити транспортне сполучення лівого і правого берега планується за рахунок міської електрички, станції якої працюватимуть як пересадкові вузли на метрополітен або інший громадський транспорт.