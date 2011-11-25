Дорожньо-комунальні організації Хмельницької області не готові до роботи взимку - ОДА

Дорожньо-комунальні організації Хмельницької області практично не готові до роботи в зимовий період.

Про це повідомив кореспондента УНІАН начальник Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації Микола КАТЕРЕНЧУК.

"У комунальних господарствах краю на початок зимового періоду 2011-2012 року не відремонтовані і знаходяться в технічно несправному стані понад 30% дорожньої техніки, автомобілів і механізмів. Не заготовлено необхідну кількість матеріалів проти ожеледиці - сказав він.

Він конкретизував, що не готові до роботи в зимових умовах комбінати комунальних підприємств в таких райцентрах як Білогір’я, Красилів, Теофіполь, Полонне і ряді інших, де є тільки по одній одиниці снігоочисної техніки, а запасів паливно-мастильних матеріалів (ПММ) майже не створено.

При цьому М.КАТЕРЕНЧУК зазначив, що дочірнім підприємством "Хмельницький облавтодор" заготовлено 26,4 тонн ПММ, 42 тис. куб. м фрикційних матеріалів, 1950 тонн технічної солі і виготовлено 1444 снігоутримувальних щитів.

"Як показує досвід минулих років, вказаної кількості ПММ, автозапчастин і хлоридів на увесь період зимового утримання вулично-дорожньої мережі недостатньо", - підкреслив чиновник.

З метою стимулювання роботи дорожньо-комунальних організацій Хмельницької області перший заступник голови Хмельницької ОДА Вадим ГАВРИШКО на колегії ОДА дав доручення головам райдержадміністрацій активніше укладати угоди з комунальниками для очищення взимку від снігу доріг.