В Україні почався продаж Chrysler 300C нового покоління

Офіційний імпортер американського автовиробника Chrysler Group LLC в Україні - ВАТ "Автокапітал" (м. Київ), через мережу своїх дилерів почав офіційні продажі автомобілів Chrysler 300C нового покоління (2012 модельного року).

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна презентація автомобіля пройшла у рамках виставки сучасного мистецтва ART KYIV contemporary 2011 в музейному комплексі "Мистецький Арсенал" сьогодні в Києві.

За словами генерального директора ВАТ "Автокапітал" Ярослава ПРИГАРИ, нове покоління Chrysler 300С уперше презентували на Автосалоні в Детройті (США) в січні 2011 року, а Україна стала однією з перших країн Європи, де офіційно з'явився автомобіль.

Новинка базується на платформі попереднього покоління Mercedes - Benz E - Class (W210), і оснащується, як і попередня версія, заднім приводом.

В Україну автомобіль поставлятимуть з двома видами двигунів - дизельним і бензиновим.

Довідка УНІАН. Офіційним імпортером американського автовиробника Chrysler Group LLC в Україні є ВАТ "Автокапітал" (м. Київ), яке входить в структуру Корпорації "УкрАВТО".

На сьогодні дилерська мережа ВАТ "Автокапітал" представлена мережею з 21 дилера в найбільших містах України.

89,998% акцій ВАТ "Автокапітал" належить корпорації "УкрАВТО", 10% - фізичній особі.

Chrysler Group LLC - американська автомобільна компанія. Зараз є спільним з італійським концерном Fiat підприємством. Італійцям належать 52% акцій Chrysler, 1,6% - уряду Канади (на червень 2011 року), інші акції є у власності пенсійного фонду профспілки працівників автомобільної промисловості Америки.