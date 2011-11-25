«ЮТейр-Україна» з 5 грудня відкриває авіарейс Кривий Ріг-Москва

ТОВ "Авіакомпанія "ЮТейр-Україна" (Київ) з 5 грудня відкриває міжнародний авіарейс Кривий Ріг - Москва.

Про це повідомляє прес-служба Криворізької міської ради.

Цей рейс стане єдиним регулярним пасажирським рейсом з аеропорту Кривого Рога.

Рейс виконуватимуть три рази на тиждень літаком ATR - 42.

ТОВ "Авіакомпанія "ЮТейр-Україна", дочірнє підприємство UTair Aviation, виконує щоденні регулярні міжнародні рейси в Москву з Луганська, Харкова, Запоріжжя.

"ЮТейр-Україна" заснована у вересні 2008 р. У 2009 р. авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта цивільної авіації України. Виконує регулярні і чартерні рейси в держави ближнього і далекого зарубіжжя на літаках ATR 42 і Boeing 737-400. Базується в міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Луганськ".