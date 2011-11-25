Лоцмани «Дельта-лоцман» сприяють зростанню вантажопотоку Одеського порту

24-25 листопада лоцмани ДП «Дельта-лоцман» здійснили три лоцманські переведення великотоннажних суден довжиною більше 290 метрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, дві з них за добову зміну виконав 24 листопада Олександр Шадрін, старший лоцман портової лоцманської служби «Одеса» ДП «Дельта-лоцман».

«Перше судно – контейнеровоз «Virginia» (довжина - 294,16 м, місткість 5039 контейнерів (TEU), прапор - Ліберія) О.Шадрін вивів з Одеського порту опівдні, а через кілька годин завів і пришвартував до 4-го причалу порту балкер «Jimnoble» (довжина судна 290 м, прапор Панама)», - йдеться в повідомленні.

Радіолокаційне переведення суден виконали Володимир Крутоголов та Олександр Новицький, лоцмани-оператори Посту регулювання руху суден «Одеса» ДП «Дельта-лоцман».

25 листопада о 10 годині ранку Одесу залишив ще один пароплав-гігант. Із 42-го причалу Одеського порту виведено на рейд контейнеровоз «Maersk Kuantan». Довжина судна - 299,47 м, місткість - 6188 контейнерів (TEU), прапор - Сінгапур. Лоцманську проводку виконав Микола Самученко, старший лоцман ПЛС «Одеса», радіолокаційні послуги надали Анатолій Срібний і Олександр Грушецький, відповідно, старший лоцман-оператор і лоцман-оператор ПРДС «Одеса».

«Лоцмани виконали свою роботу бездоганно і професійно. І в першу чергу, завдяки величезному досвіду. Лоцманське переведення трьохсотметрових судів вимагає від лоцмана досконалого знання всіх гідротехнічних нюансів акваторії порту і підхідних каналів, адже Одеський порт, за своєю конфігурацією, найскладніший в Україні. Крім того, дуже важливою є тісна взаємодія лоцмана з лоцманом-оператором, який контролює проводку на Посту РДС, і з капітанами буксирів, що беруть участь в операції. Також важливим фактором, що ускладнює лоцманське переведення, можуть стати і погодні умови. Причому, абсолютно несподівано», - зазначив Юрій Харків, заступник директора ДП «Дельта-лоцман» з регулювання руху суден і лоцманського забезпечення.