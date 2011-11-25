До Євро-2012 до Києва буде поставлено 185 автобусів МАЗ

Мінськ. 185 білоруських автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу (МАЗ) буде поставлено до Києва до Євро-2012, повідомили УНІАН у компанії ТОВ «МАЗтранссервіс».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, тендер на постачання 185 білоруських автобусів виграла компанія ТОВ «МАЗтранссервіс», яка є ділером ВАТ «МАЗ».

Оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту столиця України здійснює в рамках підготовки до майбутнього чемпіонату Європи з футболу за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«В даний час в українську столицю вже поставлено 10 білоруських автобусів завдовжки 12 м. До кінця 2011 року до Києва відправиться ще 25 автобусів МАЗ. Завершити постачання всіх 185 нових пасажирських автобусів білоруського виробництва в українську столицю планується до кінця травня майбутнього року. З них 85 одиниць становитимуть двовісні 12-метрові автобуси з низькою підлогою МАЗ-203065 і 100 одиниць - тривісні 15-метрові МАЗ-107466», - повідомили в компанії.

Довідка УНІАН. Компанія ТОВ «МАЗтранссервіс» - один із найбільших операторів пасажирської і вантажної автотехніки, вже більше десяти років працює на ринку України, поставляючи автобуси всіх модифікацій Мінського автомобільного заводу, а також вантажну і спецтехніку МАЗ і МЗКТ.