У листопаді ВОЛЯ запустила в тестовому режимі канали IDEA, HD Life і Nickelodeon HD

У листопаді 2011 року компанія ВОЛЯ у тестовому режимі запустила кілька нових каналів у форматі високої чіткості: фільмовий IDEA, розважальний HD Life і дитячий Nickelodeon HD.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Як повідомлялося раніше, ВОЛЯ планує розширити наповнення пакету телеканалів високої чіткості «Воля HD» і знайомить абонентів з новими HD-телеканалами, щоб визначити серед них лідерів глядацьких уподобань. На час тестування вартість пакета «Воля HD» залишається незмінною. Раніше, в жовтні, ВОЛЯ почала тестування телеканалу Viasat Nature HD/Viasat History HD.

А.СІГДА повідомила, що в грудні 2011 року буде проведено опитування серед передплатників цього пакета та визначено рейтинг каналів. На підставі отриманої інформації приймуть рішення про наповнення пакету «Воля HD».

Сьогодні в пакеті «ВОЛЯ HD» абонентам пропонують такі канали: National Geographic HD; Nat Geo Wild HD (обидва пізнавальні); Travel Channel HD (подорожі та розваги); MyZen.TV HD (видовища); Fashion One HD (розважальний); Outdoor Channel HD (полювання, риболовля, хобі та розваги); HD-кінозал.

Додатково в режимі тестового перегляду до кінця 2011 року абонентам будуть доступні: Viasat Nature HD/Viasat History HD (природа, історія); IDEA (кіно); HD Life (інформаційно-розважальний); Nickelodeon HD (дитячий).

Канал IDEA доданий на частоті 442 MГц, HD Life і Nickelodeon HD - 458 МГц. Замовити пакет «ВОЛЯ HD» можна до будь-якого пакету, починаючи з базового «Україна і світ».

Для перегляду HD-каналів потрібен сучасний телевізор із вбудованим ТВ-тюнером стандарту DVB-C з підтримкою MPEG-4 формату HD, з відповідним CI-роз`ємом, придбаний у компанії ВОЛЯ модуль умовного доступу (CAM), а також картка умовного доступу.

Довідка УНІАН. IDEA - це канал кінопрем`єр кращих світових фільмів, культових серіалів і концертів зірок музики. Канал транслюється 7 днів на тиждень, 24 години на добу, без реклами. На каналі HD Life доступні репортажі зі світських заходів, модні покази і знаменні події, музичні програми, відеокліпи, концерти та ін.

Nickelodeon HD - перший в Росії дитячий канал, що передає в HD-форматі. Цілодобовий преміум-канал, який транслює з новою, чудовою якістю найуспішніші мультсеріали і реаліті-шоу.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата- центру.