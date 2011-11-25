«Укрзалізниця» може призначити додаткові поїзди на новорічний період

«Укрзалізниця» розглядає можливість призначення додаткових поїздів на новорічний період, повідомляє Урядовий портал.

Наголошується, що на сьогодні є вільні місця на всі дати передноворічного тижня (окрім 30 грудня).

За словами першого заступника начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігоря БРЕУСА, підвищений попит на квитки в популярних західному і кримському напрямках спостерігається не на всі дати передноворічного тижня. Так, а станом на 12:00 25 листопада 2011 року на поїзди Львівського напрямку (Київ-Львів, Київ-Ужгород, Київ-Ковель, Чернівці-Київ) на дати відправлення у вільному продажу є: на 26 грудня – 845 місць, на 27 грудня – 771, на 28 грудня – 367, на 29 грудня – 127, на 30 грудня – 13.

Нараз проводиться робота і розглядається можливість призначення додаткових поїздів у сполученнях до Ужгорода, Івано-Франківська, Сімферополя, Луганська, Донецька і ін.