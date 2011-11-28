В Жулянах незабаром розпочнеться реконструкція пасажирського терміналу

У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) незабаром розпочнеться реконструкція пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом.

Відповідний робочий проект затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з основними техніко-економічними показниками, модернізований 1-поверховий термінал загальною площею 5391 кв. м. матиме пропускну спроможність 320 пасажирів на годину та 200 машино-місць на автостоянках.

Крім того, як нагадують в КМДА, у квітні 2012 року в аеропорту «Київ» запрацює новий термінал з пропускною здатністю 550 пасажирів на годину, а до самого аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 прокладуть під’їзну дорогу.

У планах керівництва аеропорту також подовження злітно-посадкової смуги, її сертифікація на відповідність другій категорії за стандартами ІКАО, розширення перонів, створення ділянок для окремого обслуговування регулярних і чартерних рейсів, бізнес-авіації, польотів авіації загального призначення, побудова ангарів для розміщення літаків та їх технічного обслуговування, зазначається в повідомленні.