UM Air планує у 2012 році чартерні рейси в країни Європи

Авіакомпанія "Українсько-середземноморські авіалінії" (UM Air) планує у 2012 році почати виконання чартерних рейсів в країни Європи.

Як повідомили УНІАН в компанії, ці плани пов'язані з очікуваним ростом попиту на перевезення з/в Україну у зв'язку з проведенням Чемпіонату Європи з футболу.

Крім того, в UM Air повідомили, що у 2012 компанія має намір відновити чартерні перевезення в Єгипет і Туреччину, а також збільшити частоту польотів в столиці Тегеран, Багдад, Бейрут, Амман і Дамаск.

Коментуючи плани з розширення флоту авіакомпанії, в UM Air зазначили, що найближчим часом керівництво компанії планує поповнити парк літаками типу Embraer 170 або 195, а також не виключає придбання українського Ан-148.

"На цей момент ведуться переговори", - сказав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. У парку авіакомпанії UM Air два літаки серії MD - 80 (McDonnell Douglas, корпорації Boeing) - MD - 83 (UR - CHN) і MD - 88 (UR - CJK). Це реактивні дводвигунові, середньомагістральні літаки з конфігурацією 135-165 крісел.