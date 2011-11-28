«Інтерпайп» планує збільшити виробництво залізничних коліс KLW на 19%

Інтерпайп планує за підсумками 2011 року збільшити виробництво залізничних коліс під брендом KLW на 19% - до 190 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Коментуючи перспективи розвитку українського ринку залізничних коліс, директор з продажу колісного бізнесу "Інтерпайп" Михайло ІСЬКОВ зазначив, що на території "простору 1520" (територія з шириною залізничних колії - 1,52 м) зберігається значний дефіцит вагонного парку, що стимулює попит на залізничні колеса.

У той же час у довгостроковій перспективі на 2013-2016 роки компанія очікує зниження об'єму вагонобудівного ринку.

"У 2013-2016 роках вагонобудівний ринок дещо зменшиться через підвищення ефективності управління вагонним парком", - сказав він.

У той же час, М. ІСЬКОВ сказав про перспективи ринку ремонту залізничних вагонів.

"У сегменті ремонту вагонів, попит на залізничні колеса залишатиметься на колишньому рівні, передумов до зниження споживання немає. Парк вантажних вагонів постійно росте, при цьому середній вік вагонів досить високий - на рівні 23 років, тому потреба в залізничних колесах збережеться", - сказав він.

М.ІСЬКОВ зазначив, що нині на українському ринку залізничних коліс є "досить сильна" конкуренція за якістю і вартості продукції, яка випускається.

"Окрім "Інтерпайпу" на ринку України є російські виробники коліс - Об'єднана Металургійна Компанія (Виксунський металургійний завод) і "Євраз" (Нижньотагільський металургійний комбінат). При цьому російські виробники частенько вдаються до стратегії заниження цін на українському ринку, що призводить до цінової дестабілізації ринку", - сказав він.

М. ІСЬКОВ не уточнив, яку частку українського ринку залізничних коліс займає "Інтерпайп". Водночас, за даними компанії, "Інтерпайп" є третім у світі виробником цієї продукції і найбільшим у світі експортером.

Нагадаємо, що "Інтерпайп" повідомляв про плани освоїти у 2012 році технологію виробництва і сертифікувати залізничні колеса з безперервно литої сталі.

У планах "Інтерпайпу" також розширення лінійки продукції на європейському ринку продукції.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" - велика міжнародна компанія. Продукцію "Інтерпайпу" поставляють у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.