Українські порти стримують зростання вантажоперевезень - «Укрзалізниця»

Українські порти, не приділяючи уваги розвитку залізничних під`їзних колій, стримують збільшення обсягів вантажоперевезень.

Як йдеться у заяві, розміщеній на сайті Держадміністрації залізниць України «Укрзалізниця», згідно зі статтею 66 Статуту залізниць України, колійний розвиток станцій, який пов`язаний зі збільшенням обсягів перевезень на залізничній під’їзній колії підприємства, здійснюється з матеріалів та за рахунок коштів цього підприємства. “Портами зазначені зобов’язання ігноруються, тоді як упродовж останніх років у розвиток портів вкладено значні інвестиції (збудовано нові причали та вантажні фронти), через що переробна спроможність портів і залізничних станцій, які до них примикають, не відповідають одне одному”, зазначає “Укрзалізниця”.

«Укрзалізниця» також відзначає диспропорцію між переробною спроможністю портів залізничних станція, що прилягають до них, що виникає через невиконання морською галуззю обов`язків з розвитку відповідної залізничної інфраструктури. Зокрема, добова переробна спроможність Одеського морського торговельного порту становить 713 вагонів, а прилягаючої станції Одеса-Порт – 432 вагони (диспропорція – 5 поїздів), добова переробна спроможність Ренійського морського торгового порту – 640 вагонів, а станції Рені – 440 вагонів (диспропорція – це 4 поїзди), добова переробна спроможність Миколаївського морського торгового порту та станції Миколаїв-Вантажний – 531 і 310 вагонів відповідно.

Найбільша диспропорція відзначається в Іллічівському морському торговому порту, де добова переробна спроможність становить 1388 вагонів, а потужність станції Іллічівськ - 755 вагонів (диспропорція - 12 поїздів).

Водночас, «Укрзалізниця» відзначає зусилля із залучення інвесторів до розвитку залізничної інфраструктури ДП «Морський торговий порт« Южний», ТОВ «Трансінвестсервіс», ВАТ «Одеський припортовий завод» і ТОВ «Ніка-Тера».

За даними відомства, зокрема, за 9 місяців 2011 року перевезення вантажів залізничним транспортом через державні торгові порти України збільшилось на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, імпортні та транзитні перевезення вантажів до минулого року збільшилися відповідно на 13,4% та 3,6%, а експортні обсяги перевезень зменшилися на 13,4%.

Довідка УНІАН. Залізниці України обслуговують 18 українських морських портів Чорноморсько-Азовського басейну з обсягом вантажопереробки понад 200 млн. тонн на рік.