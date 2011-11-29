У центрі Києва змінять рух транспорту під час жеребкування Євро-2012

У центрі Києва у зв’язку із проведенням церемонії херебкування фінальної частини Євро-2012 2 грудня буде перекрито рух окремими вулицями та змінено рух громадського пасажирського транспорта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, у день проведення церемонії жеребкування буде перекрито рух автотранспорту першою та другою смугами вулиці Червоноармійської на ділянці від вулиці Тверської до вулиці Щорса з боку Національного палацу мистецтв «Україна».

До 4 грудня включно буде перекрито рух транспорту на вулиці Тельмана від вулиці Предславинської до вулиці Червоноармійської.

2 грудня буде перенесено зупинку тролейбусів від палацу «Україна» за перетин з вулицею Тверською у бік вулиці Ковпака.

Крім того, з 16.00 скоротять рух тролейбусів маршрутів № 12 до станції метро «Либідська».

Також 2 грудня з 16.00 будуть закриті виходи та підземні пішохідні переходи зі станції метро «Палац «Україна» з боку Національного палацу мистецтв. При цьому працюватимуть виходи, які знаходяться на парній стороні вулиці Червоноармійської.

Крім того, з 24 листопада до 4 грудня включно перенесено кінцеві зупинки міжміських автобусних маршрутів загального користування, які розташовані на паркувальному майданчику поблизу палацу «Україна». У зазначені дні тут паркуватиметься ретрансляційний центр, а також автомобілі та автобуси учасників заходу.

Для паркування транспортних засобів учасників жеребкування будуть також передбачені майданчики на вулиці Щорса (від Червоноармійської до Предславинської), на вулиці Тельмана (від Червоноармійської до Горького), на вулиці Горького (від Тельмана до Тверської ) та на вулиці Тверській (від Предславинської до Червоноармійської).

Зупинку громадського транспорту напроти палацу «Україна» буде заборонено.