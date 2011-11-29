СК "Нафтагазстрах" застрахувала понад 350 тис. працівників та пенсіонерів УЗ

Страхова компанія "Нафтагазстрах" застрахувала понад 350 тисяч працівників і пенсіонерів Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця".

Як повідомили УНІАН в компанії, на 1 листопада 2011 року частка колишніх залізничників, які застраховані у "Нафтагазстрах", складає понад 40%.

Лідери з кількості застрахованих за програмами добровільного медичного страхування - Донецька і Південна залізниці.

Довідка УНІАН. Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія "Нафтагазстрах" працює з 1995 року. За програмами добровільного медичного страхування компанія застрахувала більше 300 тис. осіб і уклала договори на медичне обслуговування з 170 медичними установами по усій території України.

За програмами добровільного медичного страхування "Нафтагазстрах" обслуговує працівників Донецької, Південної, Придніпровської, Південно-західної, Одеської і Львівської залізниць, а також працівників відокремлених підприємств і організацій залізничного транспорту.