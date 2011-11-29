Презентація поїзда Hyundai для України відбудеться наприкінці грудня — Колєсніков

Презентація першого потягу, побудованого для України компанією Hyundai Rotem у рамках програми організації прискореного руху, відбудеться у кінці грудня.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЄСНІКОВА.

"У кінці грудня 2011 року "Укрзалізниця" разом з українськими журналістами візьме участь у передачі першого зразка потяга Hyundai в Південній Кореї", - сказав він.

За словами Б. КОЛЄСНІКОВА, на регулярних залізничних маршрутах перші потяги курсуватимуть вже з травня 2012 року, а розклад буде відомий у квітні.

Б. КОЛЄСНІКОВ також зазначив, що на потязі Hyundai дорога між Львовом і Донецьком скоротиться більш ніж у два рази - з 26 до 11 годин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у рамках програми впровадження прискореного руху отримає 10 нових міжрегіональних електропоїздів Hyundai у дев'ятивагонній комплектації.

Перші два електропоїзди Hyundai прибудуть в Україну у кінці лютого – на початку березня 2012 року, ще чотири - на початку травня 2012 року. Останні чотири з десяти потягів, які Україна повинна отримати від Hyundai Rotem, будуть поставлені після завершення Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".

Потяги курсуватимуть під назвою "Український експрес".

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ "Шкода Вагонка" на закупівлю 2-х міжрегіональних двоповерхових електропоїздів та з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на придбання одного міжрегіонального потягу локомотивної тяги.