Івано-Франківська облрада просить відремонтувати дороги у рамках підготовки до “Євро-2012”

Івано-Франківська обласна рада звернулася в Кабінет міністрів з проханням включити автомобільні дороги загального користування (міжміське сполучення) Івано-Франківської області в перелік доріг, на яких буде здійснений капітальний і поточний ремонт за європейськими стандартами у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Івано-Франківської облради.

"Івано-Франківська обласна рада, яка представляє інтереси територіальних громад Прикарпаття, враховуючи важливість питання поліпшення не лише спортивної, але і туристичної інфраструктури, розвитку туризму і рекреації в умовах підготовки і проведення "Євро-2012" в Україні і Польщі, стурбована тим, що на загальнодержавному рівні основна увага в підготовці до "Євро-2012" приділена регіонам, які приймають чемпіонат, а сусідні з Львівською - Івано-Франківська і Тернопільська області, які мають значний туристично-рекреаційний потенціал, практично відокремлені від загального процесу підготовки, що є помилковим, особливо в контексті посилення рівня транзитності регіонів в результаті очікуваної значної кількості уболівальників і туристів", - йде мова в зверненні.

Депутати Івано-Франківської обласної ради пропонують внести зміни у відповідні постанови Кабінету міністрів України, доповнивши їх заходами, які стосуються автомобільних доріг Івано-Франківської області, а саме: М-12, Тернопіль - Рогатин - капітальний, поточний ремонт; Н-09, Львів - Рогатин - Івано-Франківськ - Надвірна - Яремче - капітальний, поточний ремонт; Н-10, Стрий - Івано-Франківськ - капітальний, поточний ремонт; Н-02, Львів - Тернопіль - капітальний, поточний ремонт; Н-18, Тернопіль - Івано-Франківськ - капітальний, поточний ремонт; Т-0906, Івано-Франківськ - Надвірна - капітальний, поточний ремонт.

При цьому, фінансування вказаних робіт повинне здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету на 2012 рік.