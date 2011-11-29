Президент звільнив Доброхода з посади голови Державтотрансслужби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1082/2011 від 29 листопада 2011 року звільнив Сергія ДОБРОХОДА з посади начальника Державної автотранспортної служби України.

Про це йдеться у тексті документа, оприлюдненому на сайті Президента.

Згідно з указом, С.ДОБРОХОДА звільнено відповідно до п.1 частини першої ст. 40 Кодексу законів про працю України (звільнення у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням, або скороченням штату).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядженням від 22 червня 2011 р. № 585-р створив комісію з проведення реорганізації Державної автотранспортної служби. Головою комісії було затверджено голову Державної автотранспортної служби С.ДОБРОХОДА.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 6 квітня 2011 р. ліквідовував Державну автотранспортну службу, створивши Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекція»). «Укртрансінспекція» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України.