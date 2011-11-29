У Харківському аеропорту відкрито нову злітно-посадочну смугу

У Міжнародному аеропорту «Харків» 28 листопада 2011 р. введено в експлуатацію нову злітно-посадочну смугу (ЗПС).

Як повідомили УНІАН у компанії DCH, яка реалізує проекти до «Євро-2012» у Харкові, першим бортом, який сів на нову ЗПС, став літак віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА, слідом за ним приземлився регулярний рейс «Київ-Харків» компанії «Дніправіа», а потім чартерний рейс «Копенгаген-Харків».

Будівництво ЗПС розпочалося у серпні 2009 року. Фінансування на 100% здійснювалося за кошти державного бюджету.

Довжина нової ЗПС становить 2500 м, що дозволяє приймати важкі повітряні судна Boeing і Airbus.

Відкриття ЗПС завершило будівельні роботи з реконструкції аеропорту “Харків”, які тривали три роки. Влітку 2010 року було здано привокзальну площу і новий пасажирський термінал, восени 2009 року були введені в експлуатацію VIP-корпус і тимчасовий аеровокзал.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, які реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Сістемс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу Харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти) - $191,3 млн.