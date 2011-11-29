Президент призначив Рака заступником голови Укртрансінспекції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Геннадія РАКА заступником голови Державної інспекції України з питань безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Відповідний Указ Президента (№1087/2011 від 29 листопада) оприлюднено на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з питань безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.