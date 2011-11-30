Харків отримав 51 млн. грн. на продовження будівництва станції метро «Перемога».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час спільного засідання колегії ОДА і зборів адміністративно-господарського активу області повідомив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, надійшло 100% коштів, запланованих на будівництво нової станції метро у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ підписав розпорядження про виділення 101,4 млн. грн. на будівництво метро у Харкові. За даними прес-служби ОДА, гроші будуть використані на будівництво станції «Перемога».

27 вересня Харків отримав з державного бюджету перші 50 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену.

«Перемога» стане 30-ю станцією Харківського метрополітену. Вона буде розташована на Олексіївській лінії метро і стане кінцевою.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію у 1975 році. Загальна довжина ліній - близько 35,6 км. Нині Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.