У загибелі команди «Локомотив» незалежні експерти звинуватили техніку, а не пілотів

Незалежне розслідування причин катастрофи літака Як-42, на якому летіли хокеїсти ярославської команди «Локомотив», повністю не співпало з висновками Міждержавного авіаційного комітету.

Про це пишуть «Известия в Украине» (від 30 листопада 2011 р.).

Як нагадує видання, офіційними висновкам не повірили ні родичі загиблого екіпажу, ні рідні хокеїстів, що розбилися. На їхнє прохання своє розслідування провели троє авіаційних експертів: льотчик-випробувач, пілот 1-го класу Володимир ГЕРАСИМОВ, провідний експерт Росії з авіакатастроф, який розслідував понад 60 авіакатастроф, Валентин ДУДІН і льотчик-випробувача 1-го класу Олександра АКИМЕНКОВ. Рідні загиблих вимагатимуть продовження розслідування, інакше звернуться до суду, зазначає газета.

Незалежні експерти стверджують, що головною причиною катастрофи стали конструктивні та аеродинамічні недоліки Як-42, а також численні недоліки в організації льотної роботи авіакомпанії «Як-сервіс». За офіційною версією, літак з хокейною командою на борту розбився внаслідок неправильних дій пілотів, один з яких мимоволі натискав на гальма під впливом заборонених препаратів.

Незалежні експерти не заперечують, що пілоти могли пригальмовувати, але причину слід шукати в конструктивному недоліку педалей (на Як-40 і Як-42), а також у відсутності методичних рекомендацій щодо правильного положення ніг пілотів на педалях управління.

При цьому, стверджують автори незалежного розслідування, при всіх помилках, відхиленнях і навіть порушеннях членів екіпажу, літак відірвався від землі і злетів. А отже, на той момент не було не те що катастрофічної, але навіть аварійної ситуації, а лише ускладнення умов польоту.

«Літак зіткнувся із землею спочатку лівим крилом у крені при повністю відхилених елеронах праворуч, а це незаперечний факт відсутності поперечної керованості літака, що й стало безпосередньою причиною авіакатастрофи», - сказав, зокрема, В.ГЕРАСИМОВ. Він додав, що на літаку Як-40 було шість аналогічних авіаційних подій, коли після зльоту в літака розпочинався мимовільний і некерований крен, і він стикався із землею після того, як торкався її одним з крил.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту знаходилася місцева хокейна команда «Локомотив». Спортсмени летіли в Мінськ на гру.

Із 45 чоловік 7 вересня вижили тільки член екіпажу Олександр СИЗОВ і хокеїст О.Галімов, який пізніше помер. На борту літака також знаходилися громадяни України Віталій Аникієнко, Данило Собченко і Олександр В’юхін.

2 листопада голова Технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету Олексій МОРОЗОВ повідомив, що причиною катастрофи літака Як-42 під Ярославлем стала помилка екіпажу, котрий натискав на гальмо під час зльоту.