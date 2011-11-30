ПЗЗ запропонувала місцевій владі створити спільні компанії для приміських залізничних перевезень

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) запропонувала місцевій владі створити спільні компанії для організації приміських залізничних перевезень.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника ПЗЗ з пасажирського господарства Олександр ТОЛКАЧОВ.

"Ми запропонували усім обласним адміністраціям розглянути можливість створення спільних компаній для організації приміських пасажирських перевезень. Зараз це питання у стадії розгляду. Ми чекаємо від них пропозицій", - сказав він.

За словами О.ТОЛКАЧОВА, організація спільних компаній дозволить ліквідовувати проблему збитків залізниці від приміських перевезень пільгових категорій пасажирів через некомпенсації місцевими органами вартості цих перевезень.

"Ми вважаємо, що це буде альтернативою, щоб була солідарна відповідальність за перевезення пасажирів. Якщо вони не фінансують, то відповідати доводиться залізниці. Відповідальність має бути солідарною", - сказав він.

О. ТОЛКАЧОВ також розповів про низький рівень погашення місцевою владою вартості приміських залізничних перевезень пільговиків.

"Ми ініціюємо погашення заборгованостей у кожній обласній адміністрації для того, щоб надати ці гроші для ремонту рухомого складу, але поки результату немає", - сказав він.

Крім того, О.ТОЛКАЧОВ повідомив, що ПЗЗ скорочує кількість вагонів у приміських потягах через низьке завантаження потягів і недоліки технічно справних вагонів.

Водночас, як сказав він, кількість потягів не зменшується.

"Щоб кількість пар потягів залишилася тією самою, було прийнято рішення зменшити кількість вагонів. На сьогодні кількість вагонів у деяких потягах скоротилася з 10 до 8, а в деяких - до 6 вагонів на малонаселених ділянках. Ми скоротили кількість вагонів тому, що 64% парку потягів відпрацювали свій ресурс, а грошових коштів у бюджеті залізниці для проведення капітального ремонту вагонів не передбачено"- сказав заступник начальника ПЗЗ з пасажирського господарства.

Довідка УНІАН. Заборгованість Київської обласної держадміністрації перед Південно-західною залізницею (ПЗЗ) за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні за 10 місяців 2011 року склала 12,824 млн. грн.

За 9 місяців 2011 року збитки залізниць України від приміських залізничних перевезень склали понад 2,3 млрд. грн. Покриття витрат прибутками складає лише 11%.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, який орган прийняв рішення про введення пільг.