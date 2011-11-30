Черга вантажівок на українсько-словацькому кордоні значно зменшилася - митниця

Черга вантажних автомобілів на українсько-словацькому кордоні значно зменшилася: за ніч пропустили понад 120 машин.

Про це сьогодні кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Чопської митниці.

Як сказано у повідомленні, Чопська митниця працює в посиленому режимі з метою максимально швидкого вирішення проблеми черг на українсько-словацькому кордоні в пункті пропуску "Ужгород – Верхнє-Німецьке".

Зараз перед пунктом пропуску в черзі є 68 вантажівок.

Водночас в митниці пояснюють, що черги виникли не з вини української сторони. Одна з головних причин утворення черг - скупчення протягом вихідних днів декількох десятків вантажних фур на території України через заборону руху в ці дні по дорогах Словаччини.

Друга причина утворення черг - відсутність у перевізників дозволів для проїзду по території Угорської Республіки. Також збільшилася на кордоні кількість автомобілів російських перевізників через відсутність у них дозволів для проїзду дорогами Польщі.

Крім того, сприяє утворенню черг те, що угорські правоохоронці в міжнародному пункті пропуску "Захонь" посилили контроль технічного стану транспортних засобів і тахографів та стовідсотково сканують транспортні засоби з товарами, сказано у повідомленні.

У прес-службі Чопської митниці додали, що для вирішення проблеми черг керівництво митниці провело ряд зустрічей із словацькими митниками і прикордонниками, під час яких досягнута домовленість про розмежування і перевірку порожніх і з вантажем транспортних засобів з метою прискорення пропуску. Словацька сторона прийняла рішення про тимчасову відмову від сканування порожніх цистерн, рефрижераторних секцій і транспортних засобів з суцільнометалевими вантажними відсіками.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Верхнє-Німецьке" на українсько-словацькому кордоні утворилися величезні черги вантажівок.