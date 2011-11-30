Середня наповненість електропоїздів Шостка-Київ та Фастів-Шостка досягла 80-113%

Середня наповнюваність електропоїздів підвищеного комфорту, які слідують по маршруту Шостка-Київ і Фастів-Шостка, досягла 80-113%.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця", з початку 2011 року ці потяги перевезли близько 1,5 млн. пасажирів.

Маршрут Київ-Шостка, протяжністю 303 км, потяг долає за 4 години 13 хвилин.

Нагадаємо, що на сьогодні перед залізницями України поставлено завдання перейти на новий рівень комфортності і якості обслуговування пасажирів. Залізниці готові до конструктивного діалогу щодо оптимальної організації транспортного приміського сполучення.