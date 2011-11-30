ДЗ занепокоєна несанкціонованими розробками копалень поблизу залізничного полотна

Донецька залізниця стурбована несанкціонованими земляними роботами з розробки копалень і видобутку вугілля чи інших корисних копалин, а також несанкціонованим вирубуванням захисних лісонасаджень у безпосередній близькості від залізничного полотна.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, зокрема, на 18 кілометрі перегону Моспіно-Макіївка-вантажна невідомі особи вели самовільне вирубування захисних лісонасаджень і видобуток вугілля відкритим способом.

На сьомому кілометрі перегону Гірник-шахта Донецька розробка двох горловин з видобутку вугілля велася на відстані 15 метрів від залізничного полотна.

"Вказані земельні розробки призводять до осідання земляного полотна і самої залізничної колії, впливають на стан залізничного полотна, завдають значного матеріального збитку, а головне - створюють загрозу виникнення транспортних подій. Це може бути причиною не лише загрози безперебійній роботі на вказаних ділянках, а також сходу вантажного або пасажирського потягу", - сказано у повідомленні Донецької залізниці.