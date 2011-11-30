ДЗ призначила додатковий поїзд Донецьк - Львів на новорічні свята

Донецька залізниця призначила додатковий поїзд №569/570 Донецьк - Львів, який курсуватиме по парних днях у період із 24 грудня 2011 року по 10 січня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, із Донецька поїзд відправлятиметься о 14:26, прибуватиме до Львова о 12:06. Відправлення зі Львова о 17:52, прибуття до Донецька о 16:03.

Також Донецька залізниця розглядає питання про призначення додаткового поїзда на новорічні й різдвяні свята в київському напрямку.

Нагадаємо, що Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявляла про збитковість додаткових поїздів для залізниць України, оскільки їх населеність не перевищує 50%. У зв`язку з цим «Укрзалізниця» пропонувала громадянам, які планують зимовий відпочинок, розглянути альтернативні варіанти виїзду в популярних напрямках.