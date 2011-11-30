Одеська залізниця запустить прискорений дизель-поїзд Миколаїв-Керч

Одеська залізниця з 3 грудня 2011 запустить прискорений дизель-поїзд № 870/869 Миколаїв-Керч.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, цей потяг із трьох вагонів буде щодня курсувати через станції Херсон, Цюрупинськ, Вадим, Джанкой та інші.

Оплата буде здійснюватися за загальними пасажирським тарифом.

З Миколаєва поїзд відправлятиметься о 06:50 і прибуватиме на станцію Керч о 14:05. З Керчі поїзд відправлятиметься о 14:40 і прибуватиме до Миколаєва о 21:57.