ПЗ отримала 17% компенсації за пільгові перевезення студентів та школярів

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 10 місяців 2011 р. отримала від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 3,5 млн. грн. компенсації за пільгове перевезення студентів і школярів, що становить лише 17% необхідної суми.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією прес-центру, залізниця за січень-жовтень п. р. перевезла в дальньому сполученні близько 2, 314 млн. студентів та учнів професійно-технічних училищ на суму понад 20,324 млн. грн., а також 629 тис. дітей у віці 6 -14 років на суму 5,7 млн. грн.

За даними прес-центру за 2003-2011 рр. Міносвіти заборгувало залізниці за пільгове перевезення студентів і школярів більше 100 млн. грн. компенсації. Компенсація цих коштів дозволила б ПЗ придбати 13-14 нових пасажирських вагонів.

Придніпровська залізниця є найбільшим перевізником пасажирів у Дніпропетровській, Запорізькій областях та АР Крим.