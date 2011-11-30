Українські авіаперевізники і аеропорти не готові до входження в САП - експерт

Українські авіакомпанії та аеропорти загалом не готові до приєднання України до європейської угоди про Спільній (загальний) авіаційний простір (САП).

Таку оцінку під час круглого столу «Спільний авіаційний простір з ЄС: як інтегрувати українське небо?» дала старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ірина КОССЕ.

Зокрема, за оцінкою експерта, розвитку українських аеропортів заважає несприятлива податкова політика, яка передбачає перерахування державними аеропортами суттєвої частини своїх доходів до держбюджету, а також висока концентрація перевезень в семи стратегічних аеропортах - "Борисполі", Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

Водночас, існуючі злітно-посадкові смуги (ЗПС) в більшості українських аеропортів зношені на 40-90% і не відповідають сучасним вимогам. Зокрема, в аеропорту «Чернівці» довжина ЗПС після ремонту була збільшена до 2216 м, що, однак, недостатньо для прийому великих літаків типу «Боїнг», Airbus A320 або Ту-134. При цьому в Україні тільки аеропорт «Бориспіль» може обслуговувати 20-50 тис. вильотів.

Оцінюючи потенціал українських авіакомпаній, І.КОССЕ зазначила, що жодна з компаній-лідерів авіаперевезень не має більше 12 літаків, які відповідають міжнародним стандартам.

«Найбільші українські авіакомпанії мають у своєму парку в середньому по 20 машин, у той час, як великі європейські компанії - по 300-400 машин. Середня зношеність власних літаків в українських авіакомпаніях перевищує 70%, а середній термін експлуатації становить 22,3 року», - сказала вона.

Водночас, І.КОССЕ зазначила, що «в Україні немає авіакомпанії-флагмана».

Нагадаємо, що в квітні 2011 року віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНИКОВ висловив думку, що приєднання України до САП призведе до банкрутства українських авіакомпаній, які не зможуть конкурувати з європейськими авіаперевізниками в боротьбі за українських пасажирів.

Довідка УНІАН. Переговорний процес між Україною та ЄС щодо формування спільного авіапростору почався в грудні 2007 року. Планувалося, що угоду щодо САП буде підписано до 2011 року. На сьогодні учасниками САП є 36 країн.

Угода щодо САП, зокрема, передбачає гармонізацію національного законодавства до законодавства ЄС у сфері забезпечення безпеки польотів та управління аеронавігації, у тому числі - в частині підготовки персоналу авіаперевізника і диспетчерських служб, а також забезпечення взаємного доступу на ринки авіаційної перевезень, виробництва та обслуговування авіаційної техніки.