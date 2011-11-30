Комітет ВР рекомендує прийняти законопроекти з реформування залізничного транспорту

Парламентський комітет Верховної Ради з транспорту і зв`язку рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроекти з реформування залізничного транспорту.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці», таке рішення було прийняте на засіданні парламентського комітету в середу, 30 листопада.

На розгляд Ради були внесені законопроекти №9337 про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування і №9377 про внесення змін до закону України про залізничний транспорт (щодо розмежування функцій державного і господарського управління галуззю).

Під час презентації законопроектів членам профільного комітету, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК зазначив, що основним завданням, яке вирішуватиме реформа, є залучення інвестицій в оновлення основних фондів і зміну системи управління залізничним транспортом.

За даними «Укрзалізниці», в 2010 році в оновлення основних фондів було вкладено понад 8 млрд. грн., при реальній потребі майже 24 млрд. грн. Дефіцит в інвестиціях склав понад 15,5 млрд. грн.

Нагадаємо, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 рр.) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функцій між нею і державою.

На другому етапі (2013-2015 рр.) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності.

На третьому етапі (2016-2019 рр.) буде ліквідоване перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворене господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.